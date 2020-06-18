Belediye, Melikgazi Caddesinde asfalt serimine başladı

Kırşehir Belediyesi, Melikgazi Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye, Melikgazi Caddesinde asfalt serimine başladı
18.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:35
Kırşehir Belediyesi, Melikgazi Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, asfalt çalışmalarını yerinde takip ederek bölge esnafı ile sohbet etti.

Kırşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Melikgazi Caddesinde yolunda sıcak asfalt yapılması projesi kapsamında çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya yolu ve kaldırım yapımına ilişkin çalışmalara başladı.

Gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmalarının şehrin tüm mahallelerinde yapılan çalışma programı çerçevesinde süreceğini kaydeden Başkan Ekicioğlu, yapılacak olan yatırımlarla şehrin modern bir altyapı ve üstyapıya kavuşacağını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Ekicioğlu, Fen İşleri Müdürlüğü, Melikgazi, Kırşehir, Güncel, Haber

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