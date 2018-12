Belediye Meydanı Yeni Yüzüyle Hizmete Girdi

Park tamamlanmasının ardından bugün sahlep ikramlarıyla hizmete alındı.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Belediye meydanında yapılan kavşak düzenlemesinin ardından belediye binası önünde bulunan parkın da yenilenmesi için çalışmalara başlamıştı. Yapılan düzenlemeyle görsel bir şölen havası kazanan parkta çalışmalar tamamlandı. Top havuzu ve İnegöl yazısıyla süslenen, ağaçlandırma çalışmalarıyla nefes alınacak bir alan haline dönüşen parkın tamamlanmasının ardından, bugün vatandaşların da katılımıyla meydanın hizmete alımı gerçekleştirildi.

1 YILI DOLU DOLU GEÇİRDİK

Sahlep ikramlarının yapıldığı alan yeni yüzüyle hizmete sunulurken, Belediye Başkanı Alper Taban burada vatandaşlarla bir araya geldi. Parkta yapılan düzenlemeye ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün yine güzel bir projenin hizmete alımıyla ilgili bir araya geldik. Biliyorsunuz 1 yılık dönemimizi dolu dolu programlarla geçirmeye çalıştık. Yeri geldi otoparklar yaptık, yeri geldi kavşaklarda düzenlemeler yaptık, yeşil alan uygulamaları, parklar yaptık… Velhasıl vatandaşımızın nerede problemi varsa bunların çözümü için adımlar atmaya çalıştık. Küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturacağımızı her fırsatta ifade etmeye çalıştım. Yine sorunların çözümü için gayret ettik, çözüm odaklı hizmet ettik. Vatandaşlarımızın sesine kulak verdik. Bugün bizlerin en iyi danışmanı milletimiz, vatandaşımız. Şuana kadar dışarıdan yöneticilik ve belediyecilikle ilgili bir danışmanlık almadım. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızı can kulağıyla dinleyerek onların istek ve taleplerini önceliklendirmeye çalıştık. Bundan sonrası için de profesyonel bir yönetim için gerekli danışmanlıkları da gerektiğinde alarak vatandaşımızı da can kulağıyla dinleyerek şehrimizi inşallah örnek bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Kavşak düzenlemesiyle birlikte parkın da yenileneceğini ancak proje değişikliği nedeniyle ertelendiğini kaydeden Taban, "Burada geçmişte kavşak düzenlemeleri öncesi yürürlükte olan bir parkımız vardı. Burada bizler de şahit oluyoruz vatandaşlarımız geliyor, oturuyor, çeşmesini kullanıyor. Biz kavşak düzenlemeleriyle beraber parkın düzenlemesini de tamamlamak istedik ancak işin maliyet boyutu ilk projede çok yüksek çıktığı için onaylamamıştım, arkadaşlarımıza yeniden revize edilmesini istemiştim. Mevcut havuzu koruyalım, ufak tefek ilavelerle yeniden bu güzel meydanı vatandaşımıza sunalım istedik. Arkadaşlarımız yeni projeyi hazırlayınca uygulamayı da başlattık" ifadelerinde bulundu.

Meydanda yapılan düzenleme hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Taban; "Alanda 100 m2'lik yeşil alan, 380 m2'lik sert zemin alanı, 20 m2'lik süs havuzu bulunuyor. Eskiden farklı olarak top havuz şeklinde bir ilave yapıldı. Mevcut yetişkin ağaçlarımız korunarak ilave ağaçlar da dikildi. Banklarımızı yenileyerek yeşil alanlarımızın kenarlarında da yine oturma alanları oluşturduk. Vatandaşımız rahat bir şekilde oturmaya devam etsin istedik. Burada bitkilendirme çalışmalarında manolya, palmiye, mabet ağacı, akağaç, ıhlamur, sedir, taflan, ladin ve şimşir bitkilerine yer verildi. 8 adet daha yetişkin ağaç ilave edilerek 130 adette çalı grubu bitkilendirmesi yapıldı. Burada ışıklandırma konusu önemliydi. Onu da arkadaşlarımız çok güzel tamamladılar. Bir de meydanda İnegöl yazısını hayata geçirdik. Aslında yeni bir uygulama değil ama şehrimizde yeni. Vatandaşlarımızın da genel kabulünü aldığını görüyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah şehrimizin giriş ve çıkışlarında da bu gibi uygulamaları yapabilir miyiz noktasında çalışıyoruz. İnşallah gelecek her alanda örnek gösterilen bir şehir kurgulamak istiyoruz. Bunun için hep birlikte el birliği ile bu gayreti sürdüreceğiz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.