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Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor

- Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor Dar gelirli ailelere meyve ikramıŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveler, dar gelirli ailelere ikram ediyor.

31.07.2019 19:34
Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor
- Belediye meyveleri yoksulların yüzünü güldürüyor
Dar gelirli ailelere meyve ikramı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveler, dar gelirli ailelere ikram ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığında toplanan üzümler paketlenerek önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Belediye bünyesinde bulunan yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu olan Şehit Nusret Fidanlığında her yıl mevsimine bağlı olarak organik üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi üretiliyor. Belediyenin park ve bahçeler daire başkanlığı olarak fidanlığın bakımı yapılarak toplanılan ürünler sosyal işler daire başkanlığı personellerine aracılığıyla ailelere ulaştırılıyor.
Ayrıca kendi fidanlığını aktif bir şekilde kullanan büyükşehir belediyesi Şanlıurfa'nın eski sokaklarında olan fidanları üreterek kent merkezinde dikmeyi hedefliyor.

Nusret Gökçe, Şanlıurfa, Yerel

Kaynak: İHA

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