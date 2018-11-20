Belediye'nin 2019 Mali Bütçesi Belirlendi

Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarında gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla meclis üyelerine sunuldu. Düzenlenen oturumda önümüzdeki yılın bütçesi oylamaya sunularak oy çokluğu ile karara bağlandı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda 20 gün süren çalışmalar neticesinde mali bütçenin 550 Milyon TL olduğu belirlendi. 2019 yılı bütçesinin yapılan görüşmelerle karara bağlanmasından dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yanılmaz, "Bu meclis birçok hizmete imza attı. İnanıyoruz ki aynı meclis önümüzdeki dönemde de birçok hizmete imza atarak Elazığ'ın kalkınmasında ve ilerlemesinde önemli rol üstlenecektir" dedi.