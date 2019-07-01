01.07.2019 12:24
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Belediye'nin bir yıldır süren akaryakıt sıkıntısı çözüldü

Belediye

Sivas'ın Ulaş ilçesi Belediyesinin borçlarından dolayı bir yıldır süregelen akaryakıt sıkıntısı, ödenen borçlarla birlikte aşıldı.

Sivas 'ın Ulaş ilçesi Belediyesinin borçlarından dolayı bir yıldır süregelen akaryakıt sıkıntısı, ödenen borçlarla birlikte aşıldı.

Sivas 'ın Ulaş Belediyesi, belediyeye ait akaryakıt istasyonunda biriken borçlardan dolayı yaklaşık 1 yıldır akaryakıt temininde ciddi sıkıntılar yaşıyordu. 31 Mart seçimlerinden sonra seçilerek görevi devralan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey , yaklaşık 3 ay içerisinde 300 bin TL'lik akaryakıt borcunu ödeyerek akaryakıt istasyonunu yeniden aktif hale getirdi.

İlbey yaptığı açıklamada, "Kapanan akaryakıt istasyonundan dolayı özellikle çiftçilerimiz büyük sıkıntı çekiyordu. Uzak notalardaki akaryakıt istasyonlarına gitmek zorunda kalıyorlardı. Akaryakıt istasyonumuzun sıkıntılarını gidererek istasyonu yeniden aktif hale getirdik."

Akaryakıt istasyonunu ziyaret eden başkan makam otomobilinin yakıtını kendisi doldurdu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas , Güncel

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