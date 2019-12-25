Haberler » Güncel » Belediye öncülük etti, öğrenciler tarihi yerleri gezdi - Haber

Belediye öncülük etti, öğrenciler tarihi yerleri gezdi

Sivas Belediyesi kentin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.

25.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:25 Belediye öncülük etti, öğrenciler tarihi yerleri gezdi
Belediyesi kentin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.

İl merkezindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, ilçelerdeki eserlerin tanıtılması için de üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlemeye başladı. Öğrencilere yönelik il gezi ilçesine gerçekleştirildi. Tren garından raybüsle hareket eden yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Divriği ilçesine ulaşarak burada UNESCO Dünya mirasında yer alan Ulu Camii ve Darüşşifa başta olmak üzere 52 adet tescilli anıtsal eser ve 119 adet tescilli sivil mimari örneğini inceledi. Turizm rehberinden eser hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, Anadolu'nun Elhamra'sı olarak nitelendirilen Ulu Camii karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Buradan sonra Divriği Kalesi ve ilçe merkezindeki Hüma Hatun Sokağı ve konakları ziyaret eden heyet, ilçeye özgü lezzetlerden olan Divriği Pilavını tattıktan sonra Türk havacılığının öncülerinden Nuri Demirağ'ın günümüzde müze haline getirilmiş olan evini ziyaret ederek bilgi aldı. İlçedeki gezi ve incelemelerin ardından öğrenciler tekrar raybüsle Sivas'a hareket etti. Divriği'ye yönelik gezi programının ikinci konukları ise Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu üyesi öğrenciler oldu. Şarkılar ve türküler eşliğinde geçen eğlenceli yolculuğun ardından ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek rehberlerden bilgi alan öğrenciler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Başkanımız Hilmi Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Divriği, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54   Beyşehir'de "Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı" konferansı düzenlendi - Haber
13:54   Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haber
13:52   Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Haber
13:52   Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı - Haber
13:48   Başkan Tütüncü'den köy pazarına davet - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 13:54:31