09.07.2019 17:55
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Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Toplu Konutlarında çalışan ve müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını iddia eden işçilerle Emeğin Gücü Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Belediye önünde eyleme gözaltı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Toplu Konutlarında çalışan ve müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını iddia eden işçilerle Emeğin Gücü Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.
Ellerinde herhangi bir mahkeme kararının olmadığı görünen dernek üyeleri, müteahhit firma tarafından 11 işçiye asgari ücret tutarında ücretlerinin yatırıldığını, aradaki farkınsa elden yatırıldığını iddia ettiler. Elden ödenen para ile alakalı da herhangi bir imza veya evrakların bulunmadığı beyan edildi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile görüşen işçiler ve dernek yönetimine mahkeme kararı veya evrakların bulunması durumunda ücretlerinin ödenebileceği söylendi. Gemlik Belediyesi yönetimi, herhangi bir maddi delilin veya mahkeme kararının bulunmaması durumunda, ödemenin hukuki olmayacağını dile getirdiler.
Emeğin Gücü Derneği Genel Başkanı Hasan Akyol, "Aylarca bizi çalıştırdılar, asgari ücretten sigortalarımızı yatırdılar. Bizim uyarılarımıza rağmen hala ücretlerimizi ödemediler. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Bu ülkede en kötü şartlarda biz yaşıyoruz. Asgari ücret bankaya yatıyor, elden olan üçer aylık paramızı ödemediler, dört aydır da ödemiyorlar. Ana firma işçilerin bütün haklarından sorumludur" dedi.
Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemin izinli olmadığını hatırlatarak, işçilerin eyleme son vermesini istedi. Dernek üyeleri dağılmayınca gözaltına alındı. Derneğin temsil noktasında herhangi bir yetkisinin olmadığı öğrenildi. Belediye önünde eyleme gözaltı
Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

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