Menü
Haberler ›› Güncel ››Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi - Güncel

Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi

Karaman Belediyesi Kent Konseyi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı belediye otobüs şoförlerine, bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verdi.

10.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:07
Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi

Belediye hizmetlerinde halkın memnuniyetini ön planda tutan Karaman Belediyesi, hizmet içi eğitimi seminerlerine devam ediyor. Bu bağlamda Karaman Belediyesi Kent Konseyi Trafik Meclisi tarafından belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim veriliyor. İki hafta sürecek eğitimlerde şoförlere; Trafik Kuralları, Trafik Psikolojisi, Trafik Adabı, Meslek Etiği, Kent ve Hemşehricilik Bilinci gibi konularda bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi tarafından ilk defa bu kadar kapsamlı ve detaylı bir eğitim verildiğini belirtti. Bu eğitimlerle hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Kalaycı: "Kent Konseyi ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim semineri düzenledik. Konusunda uzman akademik birimler tarafından şoförlerimize trafik kurallarından yolcularla iletişime kadar birçok farklı konuda eğitim verilecek. 20 Mart tarihine kadar devam edecek eğitimin sonunda hizmet kalitemizin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu programda emeği geçen Karaman Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Meclisine ve eğitim veren akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür eğitim seminerlerine belediyemizin diğer birimlerinde de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Karaman Belediyesi, Kent Konseyi, Karaman, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi