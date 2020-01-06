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Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'ye ait 89 hatta çalışan, 336 çevre dostu CNG yakıtlı belediye otobüsü, 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti.

06.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:25 Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'ye ait 89 hatta çalışan, 336 çevre dostu CNG yakıtlı belediye otobüsü, 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti.

UlaşımPark, Kocaeli'nin 12 ilçesine hizmet sağladığı otobüsleri ile 2019 yılında da vatandaşların memnuniyetini kazanmayı başardı. UlaşımPark otobüsleri 1 yılda dünyayı 672 kez dolaşmayla eşdeğer olan 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti. 2020 yılında da hizmetlerine devam edecek olan yeşil belediye otobüsleri, kentin ulaşımını büyük bir ölçüde hafifleterek vatandaşların memnuniyetlerini kazanmaya devam ediyor. UlaşımPark, 1 yılda toplamda 20 milyon 136 bin 241 yolcuyu gitmek istedikleri yere rahat, temiz ve tam vaktinde ulaştırdı. Mevsimlik otobüsleri ile vatandaşları denize, Kocaelispor'un maçlarında vatandaşları stadyuma, üniversite hatlarından olan 280 ile Sakarya Üniversitesine yolcularının ulaşımını gerçekleştirdi. UlaşımPark, çevre dostu otobüsleri ile yolcularına konforlu bir yolculuk imkanı sunarak vatandaşların ulaşımlarındaki ilk tercihlerinden oldu.

2019 yılında otobüsler birçok farklı noktaya sefer düzenledi. Toplamda 89 hatta 12 ilçede hizmet sağlayan otobüsler 1 yılda toplamda 900 bin 984 sefer düzenledi. Gerçekleştirilen seferlerde yıl boyunca yolcuların memnuniyetleri düşünülerek çeşitli revizeler yapıldı. Havalimanı seferleri ve İstanbul Kartal seferleri, yolcuların en çok tercih ettiği hatlar oldu. 2019 yılında birçok farklı noktaya sefer düzenleyen otobüsler 2020 yılında da vatandaşların konforu ve isteği doğrultusunda sefer düzenleyecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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