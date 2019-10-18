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Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 18-27 Ekim tarihleri arasında Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan YÖREXPO Yöresel Kültürler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet vereceği belirtildi.

18.10.2019 12:49Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek
Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 18-27 Ekim tarihleri arasında Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan YÖREXPO Yöresel Kültürler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet vereceği belirtildi.

18-27 Ekim tarihleri arasında Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan YÖREXPO Yöresel Kültürler Fuarı için ulaşım sorununu ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi, fuar süresince belediye otobüslerinin fuar alanına saat başı kaldırılacağını açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "18-27 Ekim tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek olan Yöresel Kültürler Fuarına halkımızın erişim sağlanması için belediye otobüslerimiz, fuar süresi boyunca alana saat başı hizmet verilecektir. Otobüslerimiz 10.00 itibariyle Adıyaman Üniversitesi önünden hareket edecek ve 10.30'da Kent Müzesi önünden yolcu alacaktır. Seferler 10.00 'da başlayıp, 17.00'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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