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Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.

10.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:03Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek
Adıyaman- karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.

10-19 Ocak tarihleri arasında Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı için ulaşım sorununu ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi, fuar süresince belediye otobüslerinin fuar alanına otobüs kaldırılacağını açıkladı. Fuar süresi boyunca her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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