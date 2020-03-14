Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi
Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:32
Amasya 'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, "İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz" dedi.
Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, "İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz" dedi.
Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Amasya Belediyesi, Amasya, Selim, Güncel
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