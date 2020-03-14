Menü
Haberler ›› genel ››Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Haberler

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:01
Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
AMASYA - Amasya 'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, "İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz" dedi.
Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi. Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya Belediyesi, Amasya, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı Haberler
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Bakan Koca, Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Haberler
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok