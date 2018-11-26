Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Dönemi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:32



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:32

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşımada yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.Sakarya Büyükşehir Belediye otobüslerinde internet dönemi başladı. Belediye otobüslerinde internet kullanımının vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandığını açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, toplu taşıma standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Pistil, "Toplu taşımada maksimum memnuniyet oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni validatör sistemimizle tüm bilgilere anında ulaşılabilen yeni bir çalışmayı tamamlayarak kullanıma sunduk. Şimdi ise otobüslerimizde internet dönemini başlatıyoruz. Test kullanımlarına başladık. İnşallah toplu taşıma standartlarını yükseltecek yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA