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Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

İZMİR'de koronavirüs salgınına yönelik uygulamaya konan toplu taşıma araçlarında maske kullanımına bazı vatandaşların uymadıkları gözlendi.

04.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:57
Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

İZMİR'de koronavirüs salgınına yönelik uygulamaya konan toplu taşıma araçlarında maske kullanımına bazı vatandaşların uymadıkları gözlendi. Belediye yetkilileri ve otobüs şoförleri, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, otobüslerde dezenfekte çalışması yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar ile vatandaşların toplu taşıma araçlarında maske kullanması zorunluluğu getirildi. Kararlara uymayan vatandaşlara ise, adli ve idari cezalar uygulanacağı açıklandı.

İzmir 'in Konak ilçesindeki Bahribaba otobüs duraklarında, bazı vatandaşların uyarıyı dikkate aldığı ve maske taktıkları gözlenirken, bazılarının kurala uymadığı gözlendi.

Belediye yetkilileri ile otobüs şoförleri, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, vatandaşlara maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, otobüslerdeki rutin dezenfeksiyon çalışmaları da sürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
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