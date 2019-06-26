Belediye otobüsü alev alev yandı

Malatya
'da Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü alev alev yandı.
Olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi
TOKİ Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilenmeyen bir sebepten yangın çıktı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı sağa çekti. Bu arada alevler otobüsün arka kısmını dışarıdan tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken, otobüste büyük hasar oluştu.
Alev alev yanan otobüsün görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - MALATYA