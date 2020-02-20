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Belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

20.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:55

'nin ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orçun S'nin kullandığı 41 RS 004 plakalı otomobil, Gebeli sapağı mevkisinde, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 41 BR 214 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

Çevredekilerin vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Orçun S, hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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