04.07.2019 17:06
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Belediye otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Gaziantep'te, belediye otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, otobüste sıkışan şoför Mesut Yıldırım, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yıldırım idaresindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, seyir halindeki Mustafa Özkan hakimiyetindeki 27 ABN 793 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Mesut Yıldırım, otobüste sıkıştı. Sıkışan şoför, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı şoförün, hastanede tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:26   Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı
19:24   Roma dönemine ait mermer ele geçirildi
19:24   Jandarma bahçeye ekili 35 kök kenevir ele geçirdi
19:08   Sevgilisini bıçaklayıp göl kenarına atan sanık hakim karşısına çıktı
19:01   Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
18:53   Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
18:52   (Özel) Polis kaza yapanın kendi oğlu olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı