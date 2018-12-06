Belediye otobüsü yayaların arasına böyle daldı

Belediye otobüsü yayaların arasına böyle daldıYşaanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı
ANKARA - Ankara
'daki 15 Temmuz Kızılay
Milli İrade Meydanında bir EGO otobüsü yayalara çarptı. Görgü tanığının ifadesine göre biri ağır, iki kişi yaralandı. Başkent'teki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında, Sıhhiye'den Kızılay istikametine ilerleyen 304 numaralı, 06 BE 3195 plakalı EGO otobüsü yayalara çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.Olay yerine yakın bir noktada piyango bileti satan görgü tanığı Ünal Bostan ise "Olayı gördüm. Muhtemelen yayalar kırmızıda geçiyordu. Otobüs de vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımın altına aldı. Yayalar
arada kalınca o an zaten bir teyze varmış, bacağı koptu. Herhalde o rahmetli oldu. Bir de genç kız varmış, onun durumu iyi diyorlar" dedi.Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yayalar kırmızıda geçiyordu, otobüs normal geçiyordu. Frene falan bastı ama artık duramadı iki tane yayaya vurdu. Yayaları altına alınca da birinin ayağı kopmuş. Araçlara yeşil yanıyordu yayalar kırmızıda geçti" dedi.Yaralıların durumuyla bilgi alınamazken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızılay
06 Aralık 2018 Perşembe 17:51