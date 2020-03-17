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Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

17.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:06
Belediye otobüsüne arkadan çarpan sürücü yaralandı
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Teyyare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 EE 024 plakalı araç Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkesi'ne bildirilmesinin ardından polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

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