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Belediye otobüsünün çarptığı genç kız yaralandı

DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı Nergiz Oymak (27) yaralandı.

13.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:09Belediye otobüsünün çarptığı genç kız yaralandı

DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediye otobüsünün çarptığı Nergiz Oymak (27) yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Zekeriya D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Nergiz Oymak'a çarptı. Yere düşerek yaralanan Oymak, ambulansla, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Oymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Belediye otobüsü şoförü Zekeriya D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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