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Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

01.10.2019 14:33
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BURSA - Bursa'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılara müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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