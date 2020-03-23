Belediye oturma banklarını kaldırıyor

Karaman Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler doğrultusunda, devletimizin zorunla haller dışında sokağa çıkmamaları duyurusunun ardından vatandaşların sık sık kullandıkları oturma banklarını kaldırma kararı aldı.

Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor.

Kaynak: Bültenler