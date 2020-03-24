Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Belediye pazarda eldiven dağıttı - Haberler

Belediye pazarda eldiven dağıttı

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.

24.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:20
Belediye pazarda eldiven dağıttı
Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sebze ve giyim pazarında pazar esnafı ile vatandaşlara eldiven dağıtıldı. Yapılan uygulamada zabıta ekiplerince esnaflara sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını ile genel hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir salgına karşı çalışmaların titiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. Çalışmalarımız kapsamında pazar yerimizde dezenfekte edildi. Halkımızdan ricamız sosyal mesafelerini korumaları, mümkün oldukça dışarıya çıkmamaları. Yine 65 yaş üstü büyüklerimizin getirilen yasaklara kendi sağlıkları için uymaları çok önemli. Bizlerin onların dualarına ihtiyacımız var. Onlar bizler için dua etsinler. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Havza, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda - Haber 15:00: Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor - Haber 15:00: Esenyurt'ta eczanelerin fiyat oyununu zabıta böyle bozdu - Haber 15:00: Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu - Haber 15:00: Denizli'de bir evden 15 kamyon çöp çıktı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading