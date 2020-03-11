Belediye personeli afetlere hazırlandı
Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediye personeline 'Temel Afet Bilinci ve Afetlerde İlk 72 Saat' eğitimi verildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediye personeline 'Temel Afet Bilinci ve Afetlerde İlk 72 Saat' eğitimi verildi.
Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediyede görevli 400'e yakın personele AFAD'da uzman Hayati Mıcık tarafından temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verildi. Yanı sıra afetlerde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacak 20 personel AFAD tarafından verilen özel eğitim sonrası sertifikalarını, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.
Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programında personele afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. AFAD'da özel olarak eğitim gören arama kurtarma gönüllüsü personele ise arama kurtarma, selde arama kurtarma, enkaz kaldırma teknikleri, yaralı tahliye, ilk yardım, köpekli arama kurtarma, istasyon kurma ve afet anında ilk 72 saat konuları uygulamalı anlatıldı. Eğitimler Yeşilköy'de gerçekleştirildi.
Afet gönüllüsü belediye personeline sertifikalarını veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kayıplara afetlerden daha çok bilgisizliğin neden olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, "Afetlerle en büyük mücadelemizi vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirerek yapıyoruz. Son 6 ay içinde okullarda 5 bine yakın öğrencimize, mahallelerde binlerce vatandaşımıza ve bugün de belediye personelimize temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verdik. İlçemizin farklı bölgelerine kurulan deprem simülasyon tırlarında uygulamalı deprem tatbikatları yaptık. Böylece on binlerce insanımızı bu konuda bilinçlendirmiş olduk. Çalışmalarımız aynı disiplinle devam ediyor" dedi.
Kağıthane Belediyesi ayrıca afetlere karşı gönüllülük seferberliği başlattı. Belediye her bir mahallede afetlerde gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Bugüne kadar bine yakın Kağıthaneli afet gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu. Afet gönüllülerine eğitimler yakın bir zamanda AFAD tarafından uygulamalı olarak verilecek. - İSTANBUL
Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile belediyede görevli 400'e yakın personele AFAD'da uzman Hayati Mıcık tarafından temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verildi. Yanı sıra afetlerde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacak 20 personel AFAD tarafından verilen özel eğitim sonrası sertifikalarını, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.
Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programında personele afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. AFAD'da özel olarak eğitim gören arama kurtarma gönüllüsü personele ise arama kurtarma, selde arama kurtarma, enkaz kaldırma teknikleri, yaralı tahliye, ilk yardım, köpekli arama kurtarma, istasyon kurma ve afet anında ilk 72 saat konuları uygulamalı anlatıldı. Eğitimler Yeşilköy'de gerçekleştirildi.
Afet gönüllüsü belediye personeline sertifikalarını veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kayıplara afetlerden daha çok bilgisizliğin neden olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, "Afetlerle en büyük mücadelemizi vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirerek yapıyoruz. Son 6 ay içinde okullarda 5 bine yakın öğrencimize, mahallelerde binlerce vatandaşımıza ve bugün de belediye personelimize temel afet bilinci ve afetlerde ilk 72 saat eğitimi verdik. İlçemizin farklı bölgelerine kurulan deprem simülasyon tırlarında uygulamalı deprem tatbikatları yaptık. Böylece on binlerce insanımızı bu konuda bilinçlendirmiş olduk. Çalışmalarımız aynı disiplinle devam ediyor" dedi.
Kağıthane Belediyesi ayrıca afetlere karşı gönüllülük seferberliği başlattı. Belediye her bir mahallede afetlerde gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Bugüne kadar bine yakın Kağıthaneli afet gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu. Afet gönüllülerine eğitimler yakın bir zamanda AFAD tarafından uygulamalı olarak verilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı