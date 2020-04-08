Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye personeli ile Başkan Sayan'ın sosyal medyadaki atışması güldürdü

Ağrı Belediyesinde görevli bir personel verilen görev üzerine gittiği Doğubayazıt ilçesinde, belediyenin kendilerine verdikleri koruyucu kıyafetler arasında bedenine uygun kıyafet bulamayınca video çekip Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan kıyafet istedi.

08.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
Belediye personeli ile Başkan Sayan'ın sosyal medyadaki atışması güldürdü
Ağrı Belediyesinde görevli bir personel verilen görev üzerine gittiği Doğubayazıt ilçesinde, belediyenin kendilerine verdikleri koruyucu kıyafetler arasında bedenine uygun kıyafet bulamayınca video çekip Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan kıyafet istedi. Başkan Sayan'ın Belediye personeline cevabı güldürdü.

Çektiği videoda esprili bir dille beraber çalıştığı personellere kıyafetlerin uyduğunu ancak kendisine göre kıyafet olmadığı halde verilen görevi yerine getireceğini belirten belediye çalışanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan kendisine göre kıyafet temin etmesini isteyerek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaşanan kıyafet sıkıntısından ötürü belediye çalışanından özür dileyerek yine kendi sosyal medya hesabından esprili bir dille yanıt verdi. Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Değerli mesai arkadaşım sevgili ustam özür dilerim... En kısa zamanda bedenine uygun elbiseyi temin edeceğiz... Sende sağlığın için biraz kilo ver iyi çalışmalar." - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğubeyazıt, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Belediye personeli ile Başkan Sayan'ın sosyal medyadaki atışması güldürdü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: MSB: "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı. - Haber 18:34: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:34: Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri genişletildi - Haber 18:34: Bitlis Belediyesi dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor - Haber 18:34: Mardin'de koronavirüs tedavisi gören kardeşler taburcu edildi - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin