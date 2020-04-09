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Belediye personeli maske kuralına uyarak hizmet veriyor

Kamu kurumlarında çalışanlar için yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesinden sonra harekete geçen Bağlar Belediyesi, tüm birimlerinde bunu uygulamaya başladı.

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:52
Belediye personeli maske kuralına uyarak hizmet veriyor
Kamu kurumlarında çalışanlar için yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesinden sonra harekete geçen Bağlar Belediyesi, tüm birimlerinde bunu uygulamaya başladı.

Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunca kamu kurumlarında çalışanlar için yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesinden sonra harekete geçen Bağlar Belediyesi, tüm birimlerinde bunu uygulamaya başladı. Bağlar Belediyesinin ana binasında ve diğer yerleşkelerinde çalışanlar bu kurala uyarak hizmet verirken, vatandaşlar da maske ve dezenfekte uygulandıktan sonra içeri alınarak işlemleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla ülke genelinde salgınla mücadelede seferberlik ilan edildiğini anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak gerekli önlemleri almaya devam ettiklerine dikkat çekerek belediye personelinin de kurallara uyarak vatandaşa hizmet verdiğini kaydetti. Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Beyoğlu, Türkiye'nin salgına karşı en iyi ve en erken tedbir alan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak vatandaşlara, evde kaldıkları zamanı kitap okuyarak ve toplumsal örf ve adetleri tazeleyerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel
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