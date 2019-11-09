Haberler » 3. Sayfa » Belediye personeli tarihi eserle yakalandı - Haber

Belediye personeli tarihi eserle yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski döneme ait tarihi eser olduğu öğrenilen üzerinde gümüş sikkeler bulunan kemer ele geçirildi.

09.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:39Belediye personeli tarihi eserle yakalandı
'nun ilçesinde eski döneme ait tarihi eser olduğu öğrenilen üzerinde gümüş sikkeler bulunan kemer ele geçirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ilçede ikamet eden ve bir belediyede görevli D.C'nin evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeli kemerin olduğuna yönelik istihbarat çalışmaları sonucu evinde arama yapıldı. Aramalarda eski döneme ait olduğu öğrenilen üzerinde birçok sikke bulunan kemer ele geçirildi.

Operasyon sonrası şüpheli D.C gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan D.C daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:30 Bursa'da servis skandalı... Serviste unutulan 4 yaşındaki çocuğu sokakta ağlarken buldular
13:08 Motosikletli kurye yaralandı
13:04 Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
13:02 Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı
12:57 Babasının tabancısıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:38:28