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Belediye personelinden kan bağışına destek

Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye personeli kan bağışı kampanyasına destek oldu.

07.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:05 Belediye personelinden kan bağışına destek
Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye personeli kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kozan Belediye Başkan yardımcıları Adem Saygıcak ve Süleyman Şenoğul ile kurum müdürleri ile belediye personeli Kızılay Kan Merkezi'nin Kan Bağış Toplama Kampanyasına katılarak kan verdi. İlçenin en işlek yeri olan Irmak Caddesi Adnan Menderes Parkı civarında Kızılay kan alma aracının konuşlandığı alana giden Belediye personelleri kan bağışı öncesinde testten geçirildi. Kan vermesi uygun görülenler kampanyaya katılarak kan verdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kan bağışının hayat kurtarabileceğine vurgu yaparak, "Bu hem ihtiyacı olan kişilere kan temin etmek acısından önemlidir, hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle kan vermesinde sakıncası olamayan her sağlıklı kişi kan vermelidir." dedi. - ADANA

Kızılay, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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