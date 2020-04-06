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Belediye personelinden oluşan müzik grubu kamyon üzerinde konser veriyor

Kırıkkale'de, Yahşihan Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ilçe sakinlerine moral aşılamak amacıyla kamyon üzerinde konser veriyor.

06.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:01
Kırıkkale 'de, Yahşihan Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ilçe sakinlerine moral aşılamak amacıyla kamyon üzerinde konser veriyor.
Yahşihan Belediyesi, "Mutlu kal Yahşihan. Siz evinizde, biz emrinizde" sloganıyla belediye personelinden müzik ekibi oluşturdu.
Ekip, kamyonun kasasında cadde ve sokakları gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine moral vererek stres atmalarını sağlıyor. Müziğin sesini duyanlar, balkona ve pencereye çıkarak müziğe eşlik ediyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden itibaren belediye olarak sokakların, bahçelerin, okulların, camilerin ve kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi, temizlenmesi ve yıkanmasına kadar birçok işlem gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yahşihan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hizmetinde olduklarını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de belediyemizde çalışan zabıta, itfaiye, fen işleri, park ve bahçeler ile diğer birimlerimizde çalışan arkadaşlarla bir müzik ekibi kurduk. Cadde cadde, sokak sokak çıkacağız ve bir tebessüm bırakmaya geliyoruz. Sizden ricamız evinizde kaldın."
Vatandaşlar da çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, Türkyılmaz'a teşekkür etti. Belediye personelinden oluşan müzik grubu kamyon üzerinde konser veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

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Belediye personelinden oluşan müzik grubu kamyon üzerinde konser veriyor
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