Haberler » Güncel » Haber

Belediye personelinden örnek davranış

Hatay'ın Payas ilçesinde belediye personeli, mezarlıkta bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

02.10.2019 14:49Belediye personelinden örnek davranış
Hatay'ın Payas ilçesinde belediye personeli, mezarlıkta bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas Mezarlığı personeli Süleyman Çelik, mezarlık içinde seyyar satıcılık yapan Ahmet Özer'in beklediği yerde 315 TL para buldu. Çelik, paranın Özer'e ait olabileceğini düşünerek gelmesini bekledi. Belediye personeli, mezarlığa yeniden gelip 315 lira parasının kaybolduğunu söyleyen Ahmet Özer'e parayı teslim etti.

Parayı kaybeden Ahmet Özer, bu davranışından dolayı Süleyman Çelik'e teşekkür etti. - HATAY

Süleyman Çelik, Ahmet Özer, Payas, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:32 New York Times: "Cemal Kaşıkçı'ya hala adalet borcu var"
05:04 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 20 ölü
05:03 Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
04:56 Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
04:00 Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
03:57 Ev yangını hasara neden oldu
03:56 Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu