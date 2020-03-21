Belediye personelinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile belediye personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla devam ediyor.Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, Meram Belediyesinde Başkan Mustafa Kavuş ve belediye personeli de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.Kavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede en büyük yükün sağlık çalışanlarında olduğunu belirterek, "Tüm sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. Onların bu gayretlerini takdir etmek ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan alkış kampanyasına tüm çalışanlarımızla destek veriyoruz. Gönüllerimizin, dualarımızın onlar, aileleri ve sevdikleri için olduğunu da bilmelerini istiyorum. İyi ki varsınız, şu zor günlerde iyi ki bizimlesiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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