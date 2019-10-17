Haberler » Güncel » Belediye personeline hijyen eğitimi

Belediye personeline hijyen eğitimi

Nizip İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi toplantısı düzenledi.

17.10.2019 13:00Belediye personeline hijyen eğitimi
Nizip İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi toplantısı düzenledi.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitimde belediye personeline işyeri hijyeni ve kişisel hijyen konularında bilgiler verildi.
İş yerinde rutin temizliklerin dışında hastalıkların önlenmesi amaçlı tüm eşyaların ve çalışma materyallerinin hijyenik olarak nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda yapılan bilgilendirmede özellikle çok sık tutulan kapı kolları ve musluk başlarının hijyenik temizlenmesi gerektiği, havalandırma ve özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmada el hijyenin önemi anlatıldı.

Nizip Belediyesi, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:47 "Simitçi Erkan" iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
13:46 Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı
13:46 Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar...
13:41 Kırka'daki ülkücü gençlerden asker abilerine selam
13:41 Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor
13:45 Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine...
13:40 Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmasını durdurdu
17.10.2019 13:48:54