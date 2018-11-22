Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2 gün süren eğitimlere tüm belediye personeli katılım sağladı. İş Güvenliği Uzmanı Merve Akkaya tarafından temel iş sağlığı ve iş güvenliği ana başlığı altında verilen eğitimde, belediye personeline yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası sebepleri, hukuki sonuçları ve çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde, meslek hastalıkları sebepleri ve iş yeri temizliği, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin yanı sıra işyerinde iş gereği uyulması gereken konular anlatıldı.

İş güvenliği uzmanı Akkaya, belediye personeline dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmede bulunarak, "İşinizi yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurun" dedi.