Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı gerçekleştirildi. 4 gün süren program kapsamında 553 personele eğitim verildi.



İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemli konular ele alındı.



Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen eğitimlerde, iş güvenliği uzmanları Ela Şimşir ve Hasan Recep Şahin tarafından kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca eğitimde, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi saha personeli için hayati önem taşıyan konular da ele alındı.



Eğitimler tüm ilçelerde verilecek



Doktor Abbas Koluaçık ve doktor Elife Uysal ise iş sağlığı konuları, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim konularında personeli bilgilendirdi. 4 gün süren program kapsamında toplam 553 personele eğitim verildi. Eğitimler önümüzdeki hafta Mersin'in tüm ilçelerinde çalışan personel için de gerçekleştirilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA