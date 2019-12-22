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Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Saray Belediyesi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

22.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:04 Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Saray Belediyesi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.
İş güvenliği uzmanları tarafından belediye düğün salonunda gerçekleştirilen eğitimde, personelin mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görevlerine dair bilgilendirme yapılarak, çalışanlar sağlık kontrolünden geçirildi.
Bir yıl boyunca iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanların tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda 12 saatlik periyodik eğitimler sonunda personele sertifika verilecek.

Saray Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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