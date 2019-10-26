Haberler » Güncel » Belediye personeline 'Kişisel gelişim ve motivasyon' konferansı

Belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konferansı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konulu konferans verildi.

26.10.2019 12:48Belediye personeline
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konulu konferans verildi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda verilen konferansa konuşmacı olarak polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla bu tür organizasyonları önemsediğini ifade eti.

Ahmet Sula'nın dünyanın birçok yerinde sergi açan ve konferanslar veren sanatçı bir bürokrat olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:
"Kendisini hem ilçemizdeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere hem de belediye personelimize seminer vermesi için davet ettik. Kendisi bizleri kırmadı ve davetimizi kabul etti. Önce Sorgun'daki okulları gezerek öğrencilere 'Gençlik, Şuuru ve Öz güven' konulu konferanslar verdi. Sonra da İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda ilçemizde bulunan üniversite öğrencileri ile belediye personelimize ise 'Kişisel Gelişim ve Motivasyon' içerikli konferans verdi."

İlyas Arslan, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Gaziantep tim'den, suriye sınırına 35 tır yardım
16:14 Halit Ayar Kızılay Anaokulu açıldı
16:14 Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı
16:14 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
16:11 "Mineralden fakir sular, kalp damar hastalıkları riskini artırıyor"
16:10 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
16:10 Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
26.10.2019 16:20:09