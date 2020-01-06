Belediye Personeline Kort Tenisi Kursu

'Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller' ideali ile sporun her branşında tesisler inşa eden Osmangazi Belediyesi, belediye personelini de spor yapmaya teşvik ediyor. Bursa'nın sporda marka kent olmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'nde düzenlenen kort tenisi kursuna belediye personelinin ilgisi büyük oldu. Tecrübeli antrenörler eşliğinde haftanın 2 günü gerçekleştirilen kursta, belediye personeli hem tenis sporunun inceliklerini öğreniyor, hem de keyifli dakikalar geçiriyor.

Kort tenisi kursunun kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade eden belediye personeli, bu güne kadar yapma imkanı bulamadıkları tenis sporu ile belediyenin açtığı kurs sayesinde tanışmış olduklarını ifade etti. Tenisin oldukça zevkli ve efor gerektiren bir spor branşı olduğunu ifade eden belediye personeli, kursun açılmasını sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkürlerini sundu.