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Belediye personeline Kuran-ı Kerim dersleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslarda belediye personellerine Kuran-ı Kerim'i öğretiliyor.

14.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:02Belediye personeline Kuran-ı Kerim dersleri
Afyonkarahisar'ın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslarda belediye personellerine Kuran-ı Kerim'i öğretiliyor.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hayrat Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen proje ile belediye personellerine Kuran-ı Kerim dersleri veriliyor. Personellerin Kuran-ı Kerim öğrenmelerine vesile olan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hayrat Vakfı'na ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Belediye olarak görevlerimizin başında vatandaşlarımızın istek, dilek ve taleplerini yapmanın yanı sıra personellerimizin de maddi, manevi sorunlarını çözmek, hemşehrilerimize hizmet için daha verimli olabilmeleri adına onların eksikliklerini gidermek en büyük arzumuzdur. Bu sebeplerden dolayı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu duymaktayız. faaliyetleriyle bedensel olarak yaptığımız formun şimdide Kuran-ı Kerim dersleriyle İslami konularda personelimizin eksikliğini gidermek, unutmuş olanlara bilgilerini tazelemek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ben bu bağlamda bizlere desteklerini esirgemeyen Hayrat Vakfı'na teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kuran-ı Kerim, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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