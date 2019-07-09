09.07.2019 12:55
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Belediye personeline kurum içi eğitim semineri

Belediye personeline kurum içi eğitim semineri

Manavgat Belediyesi'nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Manavgat Belediyesi'nin bütün hizmet birimlerine Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından kurum içi eğitim semineri verildi.

Manavgat Belediyesi, kent halkına bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla 2 gün süren kurum içi eğitim seminerini Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Bütün birimleri kapsayan hizmet eğitimi, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verildi. Manavgat Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen kurum eğitiminde, Sayıştay Onursal Daire Başkanı Abdurrahman Acar, taşınır kayıt, taşınabilir mallar ve muhasebe konusunda sunum yaptı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen seminerde, Manavgat Belediyesi çalışanları, kaliteli ve bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla merak ettikleri soruları sordu. Başkan Şükrü Sözen, kent halkına kaliteli ve bilinçli hizmet üretmek adına düzenlenen eğitim seminerlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Abdurrahman Acar, Sayıştay, Manavgat, Güncel

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