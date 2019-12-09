Haberler » Güncel » Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi - Haber

Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi

Karabük Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.

09.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:20Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi
Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi tarafından organize edilen "Narko Rehber" projesi kapsamında Karabük Belediyesi personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Ahmet Dinç Derim, farklı birimlerde görev yapan belediye personellerine madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında bilgiler verdi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02 ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı - Haber
19:01 Erzincan'da otobüs kazası - Haber
19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
18:58 Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:04:58