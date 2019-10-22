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Belediye personeline madde bağımlılığı semineri

Kırıkkale Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

22.10.2019 11:47Belediye personeline madde bağımlılığı semineri
Kırıkkale Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen 'hizmet içi eğitim' programında Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Akkaş, belediye personeline madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde; madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı.

Seminer sonunda Akkaş, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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