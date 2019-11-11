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Belediye personeline organ nakli ve erken teşhis anlatıldı

Körfez Belediyesi personeline yönelik Organ Nakli Haftası dolayısıyla hem organ nakli hem de Kanserde Erken Teşhis konusunda seminer verildi.

11.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:00Belediye personeline organ nakli ve erken teşhis anlatıldı
Belediyesi personeline yönelik Organ Nakli Haftası dolayısıyla hem organ nakli hem de Kanserde Erken Teşhis konusunda seminer verildi.

Körfez Belediyesi'ne yönelik eğitim ve seminerler devam ediyor. Son olarak Organ Nakli Haftası dolayısıyla hem organ nakli hem de Kanserde Erken Teşhis konulu seminer verildi. Körfez Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve personelin de yoğun ilgi gösterdiği seminerde; Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimi Oğuzhan Hacıoğlu tarafından bilgiler verildi.

Yaklaşık 1 saat süren eğitimde hem organ nakli hem de kanserde erken teşhis konusunda bilgiler aktaran Hacıoğlu, daha sonra da personelin merak ettiği konularda gelen soruları tek tek cevapladı. Ayrıca personeli ve belediyeye gelen vatandaşları da bilgilendirmek adına girişe stant kuruldu ve görevliler vatandaşları organ nakli konusunda bilgilendirdi. Başkan Şener Söğüt de eğitimi veren Oğuzhan Hacıoğlu'na çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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