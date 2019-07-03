Belediye personeline stratejik plan eğitimi

Bitlis Belediyesi idari birimlerinde görevli personellere stratejik plan eğitimi verildi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen programda, eğitim danışmanları Cemal Özyardımcı ile Mustafa Kabadayı, strateji planının nasıl hazırlandığı, mevcut planın değerlendirilmesi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi konularında katılımcılara bilgi verdi.

Özyardımcı, kapsamlı ve doğru hazırlanmış bir strateji planının kamu kaynaklarının etkin ve akılcı kullanılmasını da sağladığını belirtti.

Hedefe ulaşılması ve başarının yakalanmasında tüm birimlerin amaçlarını ortaya koymasının önemli olduğunu vurgulayan Özyardımcı, sağlıklı planlama için misyon ve vizyonun çok iyi tespit edilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA