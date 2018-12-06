Belediye Personeline "Trafik Kuralları" Semineri

06 Aralık 2018 Perşembe 17:20



06 Aralık 2018 Perşembe 17:20

Elazığ Belediyesi personeline "Trafik Kuralları" semineri verildi.Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik "Trafik Kuralları" seminer düzenlendi. Belediye Hazar Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seminerde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen konuşmacı olarak katıldı. Yeğen, konuşmasında sürüş öncesi, sırası ve sonrasında araç bakımı, uyulması gereken teknik ve genel trafik bilgileri hakkında eğitim verdi.Seminere katılanlar ayrıca, araç fren sistemleri, takip mesafesi, hız sınırı, emniyet kemerinin önemi gibi konularda da bilgilendirildi.Daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla düzenledikleri seminerler ile vatandaşlara fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Enez, belirli periyotlarla düzenledikleri seminerlerin devam edeceğini ifade etti. - ELAZIĞ