Belediye personeline uyuşturucu semineri
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.
11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:08
Mersin 'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi personeli, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Narkorehber Projesi' kapsamında, Akdeniz Belediyesi personellerine madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verilirken, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. - MERSİN
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Narkorehber Projesi' kapsamında, Akdeniz Belediyesi personellerine madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verilirken, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
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