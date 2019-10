Belediye personeline yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.Makine İkmal Sahası'nda, 'İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında gerçekeştirilen eğitim çalışmasında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde görevli İtfaiye Eğitim Amiri Ali Temiz tarafından, personele teorik ve pratik bilgiler verildi. Tatbikatta yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konuları işlendi.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı binasında yangın alarm ziline basıldıktan sonra binayı hızlıca boşaltan personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Burada personellere yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgi veren Temiz, her araçta ve her binada, en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiğini söyledi. Ardından uygulamalı olarak mutfak tüpü, katı ve sıvı madde yangınlarıyla ilgili personellere uygulamalı eğitimler verildi. Merdivenli itfaiye aracıyla binadan kurtarma çalışması da yapılan tatbikatta, tehlikenin her aşaması personellere anlatıldı."Yangın tüplerinin mutlaka aktif olması gerekiyor"İtfaiye Eğitim Amiri Ali Temiz, özellikle yangınlara karşı tehlikenin önlenmesi noktasında uyarılarda bulunarak, "Yangınlara karşı tedbir almak bizim görevimizdir. İş riski ve tehlike dediğimiz şeylerden bir tanesi de yangın. Eğer siz tedbir almazsanız, önünüzdeki engelleri, tuzakları kaldırmazsanız, bu tuzakla her zaman karşı karşıya gelebilirsiniz. Nedir bunlar? Yangın tüpü, alarm sistemi, yangın merdiveni, yangın dolapları ve hidrofor. Bütün bunların hepsinin aktif olması gerekiyor. Yangın tüplerinin mutlaka aktif olması gerekiyor. Burada yüzlerce araç var. Şoför arkadaşlarımız bunlara mutlaka dikkat etmeli" dedi. - MERSİN