Belediye Personelleri KBRN Eğitimi Aldı

Bu kapsamda Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belediye Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine 'Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta' eğitimleri konusunda bir seminer verildi. AFAD Müdürlüğü'nde verilen seminere çok sayıda belediye personeli katılarak eğitim aldı.

Uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerde ülkemizi etkileyebilecek KBRN tehlikelerine karşı, halk sağlığının ve çevrenin nasıl korunması gerektiği, can ve mal kayıplarının en aza nasıl indirileceği, koruyucu elbise ve maskelerin nasıl kullanılacağı konularında gerekli tedbirlerin doğru alınması adına bir dizi bilgi aktarıldı. Program sonunda ise katılım gösteren personellere sertifika verildi.