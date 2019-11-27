Haberler » Güncel » Belediye personellerine 'Nefes ve Modern Stres Yönetimi' eğitimi verildi - Haber

Belediye personellerine "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi

Bolu Belediyesi'nde çalışan personellere çağın en büyük problemlerinden biri olan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

27.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:49Belediye personellerine
Belediyesi'nde çalışan personellere çağın en büyük problemlerinden biri olan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Seminer, Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Karaçayır Nikah Salonu'nda düzenlendi. Seminere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, İsa Özcan ve yaklaşık 750 belediye personeli katıldı.

Eğitim öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuşma yaparak, stresin insan yaşamına etkilerine değindi. Özcan, "Günümüzün en büyük sıkıntısı stres. Yani çağın hastalığı gibi oldu artık. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlarda bu daha fazla. Ama Bolu özelinde baktığımızda halkla direkt teması olan kurumların çalışanlarının daha stresli olduklarını söylemek mümkün. O anlamda bugünkü eğitimin verimli olacağına inanıyorum. Umarım sizler de bu eğitimden faydalanırsınız. " ifadelerini kullandı.

Başkan Tanju Özcan'ın konuşmasının ardından Nefes ve Modern Stres Yönetimi Uzmanı Saliha Ertan, seminere katılan belediye personellerine iş ve aile hayatının büyük problemlerinden biri olan ve günümüzde çağın hastalığı diye adlandırılan stres ile başa çıkmaları için "Nefes ve Modern Stres Yönetimi" eğitimi verdi. Slaytlarla destekli eğitim yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Verimli geçen eğitimin ardından Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, Nefes ve Modern Stres Yönetimi Uzmanı Saliha Ertan'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. - BOLU

Tanju Özcan, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25 Teknoyatırım ile 10 milyon TL'ye kadar destek
14:24 Hindistan, Cammu Keşmir'de 20 kişinin öldüğünü açıkladı
14:24 Kırklareli'nden kısa kısa
14:24 Adana'da "sahte estetikçi" davası
14:24 ABD'nin YPG'ye desteği NATO'nun güvenlik planlarını etkiledi
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:56 İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
16:27 Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz
27.11.2019 14:26:35