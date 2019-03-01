Belediye Sağlık Seminerlerini Sürdürüyor

Belediye bu kapsamda çağımızın vebası olan Akciğer kanserine dikkat çekmek ve hastalıkla doğru mücadele edebilmek için çalışanlarına yönelik bir sağlık semineri düzenledi.

Elazığ Belediyesi Hazar Toplantı Salonu´nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli katıldı. Önceden erkeklerde sık görülen akciğer kanserinin artık kadınlar arasında da yaygınlaştığına dikkat çeken Kermenli, özellikle sigara kullanımının yaygınlaşmasıyla kanser türlerinin de artış gösterdiğini kaydetti. Koah ve amfizem gibi sigaranın tetikleyerek akciğeri yıprattığı hastalıklara karşı doğru korunma yöntemlerinin aktarıldığı seminerde sigaraya bağlı nedenlerle her on saniyede birinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Toplumumuzda özellikle erkekler arasında yaygın olan sigara kullanımının artık bayanlar arasında da yaygınlaştığını belirten Kermenli, bu yüzden akciğer kanserinin artık oran olarak erkeklerde değil kadınlarda da görülme riskinin sıklaştığını söyledi. Çocuk yaşlara kadar inen sigara kullanımıyla ilgili toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Op.Dr. Kermenli, en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin ancak bu şekilde önlenebileceğini aktardı.

Kaynak: Bültenler